Son Dakika Haberleri: Taşova'da muhtarlık seçimi
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Taşova'da muhtarlık seçimi

46 dakika önce

Taşova ilçesine bağlı Esençay köyünde muhtarlık seçimi yenilendi.

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Taşova ilçesine bağlı Esençay köyünde muhtarlık seçimi yenilendi.
Köyde, 31 Mart'ta yapılan yerel yönetimler seçiminde Esençay köyü muhtarlığını kazanan Ömer Üstün'ün istifası ile boşalan köy muhtarlığı için yeniden seçim yapıldı.
Yapılan seçimler sonucunda kullanılan 676 oyun 352'sini alan Selahattin Önder muhtarlık seçimini kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:48 Kaynak: AA
Esençay, Taşova, Güncel
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