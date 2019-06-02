Taşova'da muhtarlık seçimi
46 dakika önce
Taşova ilçesine bağlı Esençay köyünde muhtarlık seçimi yenilendi.
Taşova
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:48 Kaynak: AA
ilçesine bağlı Esençay
köyünde muhtarlık seçimi yenilendi.
Köyde, 31 Mart'ta yapılan yerel yönetimler seçiminde Esençay köyü muhtarlığını kazanan Ömer Üstün'ün istifası ile boşalan köy muhtarlığı için yeniden seçim yapıldı.
Yapılan seçimler sonucunda kullanılan 676 oyun 352'sini alan Selahattin Önder
muhtarlık seçimini kazandı.
Mazbatası elinden alınan eşinin yerine seçime girdi, oyları artırarak muhtar seçildi
Yenilenen muhtarlık seçiminde oylar eşit çıkınca kazanan kura ile belirlendi
Sakarya'daki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Deprem uzmanından açıklama
Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası meydana geldi: 16 ölü, 130 yaralı