Taşova'da öğrenciler şehit astsubayın mezarını ziyaret etti

Taşova ilçesinde lise öğrencileri, 1992 yılında İstanbul'da şehit olan astsubay İbrahim Torun'un mezarını ziyaret etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, ziyarette yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her bir karış toprağının, şehit kanlarıyla sulanarak vatan olduğunu söyledi.

Şehit kabirlerinin bu toprakların vatan oluşuna şahit olduğunu dile getiren Tümer, "Günümüzde bile hala bu toprakların vatan olması için ülkemizin farklı coğrafyalarında askerimiz, polisimiz ve öğretmenlerimiz şehit olmaktadırlar ve vatanımızı yaşatmak için bu durum ilelebet devam edecektir. Çünkü bu topraklar Müslüman ve Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir" dedi.

Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.