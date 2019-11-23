Son Dakika Haberleri: Taşova'da "Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası" düzenlendi
Son Dakika Güncel Taşova'da 'Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası' düzenlendi - Son Dakika

Taşova'da "Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası" düzenlendi

6 saat önce

Taşova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

Taşova'da

Taşova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

İlçe Spor Salonunda dokuz takımın katılımı ile oynanan turnuvada, final maçında Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 3-0 yenen Çaydibi Şehit Lütfi Aras Ortaokulu şampiyon oldu.

Milli Eğitim İlçe Müdürü Mustafa Tümer, yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri turnuvada, öğretmenlerin toplumdaki ve eğitimdeki önemine dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tümer, toplumsal farkındalığı artırmak ve öğretmenler arasında birlik ve beraberliği sağlamak istediklerini aktardı.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri Mustafa Tümer ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürvekili Sercan Şenel tarafından verildi.

voleybol, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor
Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 00:20:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşova'da "Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası" düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]