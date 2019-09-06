Son Dakika Haberleri: Taşova'da okul güvenliği toplantısı
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Taşova'da okul güvenliği toplantısı

1 saat önce

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Taşova'da okul güvenliği toplantısı, System.String[]

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Talha Altuntaş, Taşova Müftülüğünde düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okul içi ve çevrelerinde gereken her türlü tedbirin alınacağını söyledi.

Hep birlikte hareket ederek okulların güvenliğinin, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadelenin yanı sıra geleceğin teminatı çocukların başarılı eğitim öğretim yılı geçirmelerini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Altuntaş, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Altuntaş, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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