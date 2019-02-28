Taşova'da Okulda Yangın Tatbikatı Yapıldı
1 saat önce
Taşova Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde itfaiye ekipleri tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.
Taşova Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde itfaiye ekipleri tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.
Tatbikatta, senaryo gereği okulun ikinci katında elektrik kontağından çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.
bunun üzerine elektrik kesilerek öğrenciler tahliye edildi. Öğrencilerin tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Okul müdürü Kemal Vehbi Onay, yaptığı açıklamada, her zaman doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, öğrencileri de bu konuda sürekli bilgilendirdiklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:37 Kaynak: AA
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