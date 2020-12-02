Taşova'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Taşova ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaya Öncelikli Trafik" kampanyası kapsamında "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması gerçekleştirildi.

Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Mustafa Berk Çelik, trafik polisleri ile yaya geçidinde durdurdukları araçlara broşür verip, yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

İnsan hayatından daha önemli hiçbir şeyin bulunmadığını vurgulayan Kaymakam Çelik, "Yaya ölümlü kazaların en aza indirilmesi, sağlıklı ve güvenli bir trafik akışının sağlanması, toplumun yaya önceliği konusunda bilinçlendirilmesi ve insan hayatının her şeyin önünde tutulması öncelikli amacımızdır." dedi.