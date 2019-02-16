Taşova'da Pancar Üreticileri Bilgilendirildi
1 saat önce
AMASYA(AA) - Amasya Şeker Fabrikası Genel Müdürü Cemal Sunulu tarafından Taşova ilçesinde şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler bilgilendirildi.
AMASYA(AA) - Amasya
Şeker Fabrikası Genel Müdürü Cemal Sunulu tarafından Taşova
ilçesinde şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler bilgilendirildi.
İlçe Müftülüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Sunulu, bu yıl şeker pancarının ton fiyatının 300 lira olduğunu söyledi.
Amasya Şeker Fabrikası'nın çiftçiler için elindeki bütün imkanları kullandığını dile getiren Sunulu, "Beraberce iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Sorunlarını bizlere ilettiğiniz takdirde daha kolay çözüme ulaşacağımızı tahmin ediyoruz." dedi.
Toplantı, çiftçilerinin sorunlarının dinlenmesiyle sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:17 Kaynak: AA
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