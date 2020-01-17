Taşova'da pancar üreticileri bilgilendirildi - Son Dakika

Amasya Şeker Fabrikası tarafından, Taşova ilçesinde şeker pancarı üretimi yapan çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, İlçe Müftülüğünde düzenlen toplantıda, bu yıl şeker pancarının ton fiyatını yapılacak desteklerle 400 lira olarak belirlediklerini söyledi.

Amasya Şeker Fabrikası olarak şeker pancarı üretiminin artırılması için tüm imkanları ile üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Saatcı, "Bu yıl pancar üretiminde kota uygulaması olmayacak, pancar üreticimiz istediği kadar pancar ekebilecek. Amasya Şeker Fabrikası olarak 2019 yılında 475 bin ton pancar alımı yaptık, ayrıca şeker kotamızı tamamlamak için 200 bin ton Konya'dan getirdik. 85 bin ton şeker ve 185 bin ton küspe üretimi yaptık." dedi.