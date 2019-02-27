Taşova'da Seçim Güvenliği Toplantısı

Taşova'da Kaymakam Okan Yenidünya başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Taşova'da Kaymakam Okan Yenidünya başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.





Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Yenidünya, seçimlerden çıkacak sonucun ülke için hayırlı olmasını diledi.



Yenidünya, "Ülkemizde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Bizler devlet olarak birkaç konuda hatırlatma yapmak istedik. Seçim sürecinde özellikle huzur ve güven ortamına dikkat edilmesi, seçmenlerin hiçbir baskı olmaksızın özgür iradeleri ile sandığa gitmeleri ve seçimlerin huzur ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak. Bizlerin telefonu sizlere sürekli açık, her zaman bizlere ulaşabilirsiniz" diye konuştu.



Toplantıya, seçim hakimi Ayşe Durmaz, siyasi partilerin ve kolluk kuvvetlerinin temsilcileri ile ilgili birim müdürleri katıldı.

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