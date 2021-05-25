Taşova'da Şehit Piyade Onbaşı Özgür Serbest Kan Transfüzyon Merkezi açıldı - Son Dakika

Taşova Devlet Hastanesi bünyesinde, Şehit Piyade Onbaşı Özgür Serbest Kan Transfüzyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Hastane bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşu,İstiklal Marşı'nın ve şehidin özgeçmişinin okunması ile başladı.

İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, koronavirüs salgınının sonuna gelindiğini, salgında en önemli gücün aşı olduğunu, bu hafta aşı yaş gruplarının yeniden belirlemesi ile aşılama oranının istenilen noktaya geleceğini söyledi.

Törene, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 23 Mayıs 1994 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Özgür Serbest'in ailesi, Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk,

AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.