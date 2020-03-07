Taşova'da şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Taşova'da şehitler için mevlit okutuldu

7 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Taşova'da şehitler için mevlit okutuldu, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.


Taşova Orman Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından idlib şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dernek binasında mevlit programı düzenlendi.

Mevlitte Kur'an okundu, Mehmetçikler için dua edildi.

Dernek başkanı Kazım Özdemir, her zaman devletin ve Türk ordusunun yanında olduklarını belirterek, "Ülke olarak çok büyük sınavdan geçiyoruz. Dünden daha çok birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.


Programa Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Genel Meclis üyeleri ile dernek üyeleri katıldı.

Amasya, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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