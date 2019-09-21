Taşova'da "Siftah yapmayan esnaf kalmasın" etkinliği

Türkiye Gençlik Vakfı( TÜGVA) Taşova Temsilciliği tarafından "Siftah yapmayan esnaf kalmasın" etkinliği gerçekleştirildi.

TÜGVA temsilciliğince ilçedeki esnafa, üzerinde ticaretle ilgili hadisler yazan ve içinde 1 lira siftah parası bulunan zarflar dağıtıldı.

TÜGVA Taşova Temsilcisi Sefa Şimşek, unutulmuş olan siftah geleneğini yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, "Rızkın onda dokuzu ticarettedir' diyen bir peygamberin ümmeti olarak çalışmamızda hadisi şerifler ışığında esnafımızı bilinçlendirmek ve aynı zamanda bu unutulmuş geleneği yaşatmak istedik. Osmanlı döneminde siftah yapan esnafın müşterisini henüz siftah yapmayan esnafa yönlendirerek dayanışma içerisinde bulunmuş. Bizler de geleneğimizi sürdürmek amacındayız." dedi.

Şimşek, "Bugünkü siftahınız bizden olsun" diyerek Allah'ın herkese helal ve bereketli kazançlar nasip etmesini diledi.