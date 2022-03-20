Taşova'da Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına Fuat Canlı seçildi - Son Dakika
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Taşova'da Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına Fuat Canlı seçildi

20.03.2022 12:57
Taşova'da Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına Fuat Canlı seçildi

Taşova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Fuat Canlı seçildi.

Taşova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Fuat Canlı seçildi.

Belediyeye ait bir salonda yapılan, mevcut başkan İsmail Yüksel'in aday olmadığı genel kurulda, Fuat Canlı, Celadin Tilki ve Tuncay Bek'in listeleri oylandı.

Yapılan seçimde kullanılan 225 oyun 96'sını alan Canlı, Taşova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının yeni başkanı oldu. Seçimde Tilki 67, Bek ise 61 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Canlı, teşekkür konuşmasında, "Bizi bu onurlu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki tüm mücadelemiz şoför arkadaşlarımızın mutlu olması ve huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlamak olacaktır." dedi.

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İsmail Yüksel, Esnaf Odası, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşova'da Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına Fuat Canlı seçildi - Son Dakika


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