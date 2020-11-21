Taşova'da sokaklar bomboş - Son Dakika

Taşova'da sokaklar bomboş

21.11.2020 22:38
Taşova'da sokaklar bomboş, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde belirli saatleri kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde belirli saatleri kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamanın hayata geçirildiği ilk dakikalarda Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam etti. Sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Amasya'nın Taşova ilçesinde de vatandaşların kurallara uyduğu gözlemlendi.

Yasağın başlamasıyla birlikte Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve Gece Kartalları ilçenin her yerinde devriye gezerek yasağın başladığı ilk dakikalarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Bulvarı ve sokak aralarını denetlediler.

Sokağa çıkma yasağının uygulamaya girmesiyle birlikte Taşova'da da akaryakıt istasyonları nöbetleşe çalışıyor.

Asayiş ekipler ve Gece Kartalları, meydanlar ve işlek caddelerin yanı sıra ara sokaklarda, kapatılma kararı bulunan yerlerde uygulama noktası oluşturdu. Oluşturulan bölgelerde yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler boyunca Taşova genelinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele çerçevesinde valiliklere gönderilen genelge kapsamında, 21 Kasım günü saat 20.00'dan 22 Kasım günü saat 10.00'a kadar ve 22 Kasım saat 20.00'dan 23 Kasım saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. - AMASYA

Taşova'da sokaklar bomboş
Taşova'da sokaklar bomboş
Taşova'da sokaklar bomboş
Taşova'da sokaklar bomboş

İçişleri Bakanlığı, Amasya, Taşova, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taşova'da sokaklar bomboş - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Koronavirüse yakalanan Alper Taş hastaneye yatırıldı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Polonyalı güzel ülkesine getirildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 135 kişi vefat etti, 5532 yeni vaka tespit edildi Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Bu işte bir terslik var! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı Bu işte bir terslik var! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı         
20:20
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız         
17:43
"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki         
15:49
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 22:48:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taşova'da sokaklar bomboş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei