Taşova'da spor kursları devam ediyor - Son Dakika
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Taşova'da spor kursları devam ediyor

7 saat önce

Taşova ilçesinde, Spor Şehri Amasya Projesi kapsamında Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen spor kursları devam ediyor.

Taşova'da spor kursları devam ediyor, System.String[]

Taşova ilçesinde, Spor Şehri Amasya Projesi kapsamında Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen spor kursları devam ediyor.

Amasya Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterioğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Kadir Kılıç, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Amasya Şube Başkanı Naci Özdemir, ilçede devam eden futbol, hentbol ve pilates kurslarını ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Amasya'da amatör sporu en ileriye taşımayı hedeflediklerini söyleyen Naci Özdemir, projenin amacının spor yapan kişi sayısını artırmak olduğunu ifade etti.

Heyet ayrıca Kaymakam Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

Amasya, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:06 Kaynak: AA
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