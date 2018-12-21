Taşova'da Tır Devrildi: 2 Yaralı
2 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Amasya
'nın Taşova
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Taşova'dan Erbaa
'ya giden Adem Duman (36) idaresindeki 34 AJ 2086 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yolaçan mevkisinde devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan Orhan Polat
yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:19 Kaynak: AA
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