Son Dakika Haberleri: Taşova'da Tır Devrildi: 2 Yaralı

Taşova'da Tır Devrildi: 2 Yaralı

2 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Taşova'da Tır Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Taşova'dan Erbaa'ya giden Adem Duman (36) idaresindeki 34 AJ 2086 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yolaçan mevkisinde devrildi.


Kazada sürücüyle araçta bulunan Orhan Polat yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:19 Kaynak: AA

Amasya, Taşova, Güncel
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