Son Dakika Haberleri: Taşova'da Tkdk Çiftçileri Bilgilendirdi

Taşova'da Tkdk Çiftçileri Bilgilendirdi

40 dakika önce

Amasya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Koordinatörlüğü, Taşova ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Taşova'da Tkdk Çiftçileri Bilgilendirdi, System.String[]
Amasya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Koordinatörlüğü, Taşova ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

TKDK Amasya Koordinatör Yardımcısı Cengiz Ekici, Taşova Müftülüğünde düzenlenen toplantıda, 16 Şubat 2019 tarihinde IPARD 2 Programı 5. başvurusunun çağrı ilanına çıkıldığını söyledi.

Başvuru çağrı ilanı kapsamında, "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" ve "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" başlıkları kapsamındaki başvuruların kabul edileceğini dile getiren Ekici, "Bu programda süt ürünlerinin tarımsal işletmeleri, kanatlı et ve yumurta üretimi, süt ve süt ürünlerinin işlemesi, kırmızı et ve et ürünlerinin işlemesi ve pazarlaması, su ürünlerinin üretimi ve pazarlaması ile meyve ve sebze ürünlerinin işlemesi üretilmesi ve pazarlanmasına destek verilecektir" diye konuştu.

Programa, Kaymakam Okan Yenidünya, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, Amasya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Korucu, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Amasya, Taşova, Güncel
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