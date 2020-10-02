Taşova'da TOKİ'nin inşa edeceği 158 konut için kuralar çekildi - Son Dakika

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen proje kapsamında Taşova'da inşa edilecek 158 konutun hak sahipleri, kurayla belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında İlçe Müftülüğünde düzenlenen kura törenine katılanlar büyük heyecan yaşadı.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik, burada yaptığı konuşmada, TOKİ'nin Taşova'nın 158 konutla kalmayacağını, devamının geleceğine inandığını ifade ederek, kura çekiminin hayırlı olmasını diledi.

Programa Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.