Taşova'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:06 Kaynak: AA
'nın Taşova
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bahattin Koca (65) yönetimindeki 60 KK 798 plakalı kamyonet, Ilıca
köyü mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Sündüs Koca (64) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Amasya Üniversitesi
Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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