Son Dakika Haberleri: Taşova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Taşova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Taşova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Amasya'dan Taşova'ya Elvan Köşker (44) idaresindeki 19 BE 365 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çiğdemlik mevkisinde yol kenarında bulunan duvara çarptı.


Kazada, araç sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Nafia Başer (45) ve Okan Başer (21) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:52 Kaynak: AA

Köşker, Amasya, Taşova, Güncel
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