Taşova'da TÜBİTAK 4006 Fuarı açıldı - Son Dakika
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Taşova'da TÜBİTAK 4006 Fuarı açıldı

27.04.2022 14:48
Taşova'da TÜBİTAK 4006 Fuarı açıldı

Taşova ilçesinde Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi'nde 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Taşova ilçesinde Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi'nde 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okul bahçesinde fuarın açılması dolayısıyla düzenlenen törene Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Baaşkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Proje koordinatörü Gizem Özlem Parmaksızoğlu, AA muhabirine, okul olarak 4006 Bilim Fuarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bilim fuarlarının genç beyinleri bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığını anlatan Parmaksızoğlu, "Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleştirilmesidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bilim fuarları öğrenmeye istekli merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Fuarımızda 9 inceleme, 8 tasarım, 5 araştırma olmak üzere 22 projemiz bulunmaktadır." dedi.

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Anadolu Lisesi, Hisarcık, Taşova, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşova'da TÜBİTAK 4006 Fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taşova'da TÜBİTAK 4006 Fuarı açıldı - Son Dakika
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