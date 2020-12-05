Taşova'da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Amasya'nın Taşova ilçesinde vatandaşlar yasağa uydu.
Kısıtlamanın ilk günü Taşova ilçesinde vatandaşların yoğun olduğu Atatürk Bulvarı ve Muhsin Yazıcıoğlu yürüyüş yolu boş kaldı.
Polis ekipleri, ilçe genelimde kontrol yaparak vatandaşları uyardı.
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- Kaynak: AA
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