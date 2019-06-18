Son Dakika Haberleri: Taşova'da vatandaşlara kene uyarısı
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Taşova'da vatandaşlara kene uyarısı

1 saat önce

Taşova İlçe Sağlık Müdürü Murat Çağlayan, havaların ısınması sebebiyle vatandaşları keneye karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Taşova'da vatandaşlara kene uyarısı, System.String[]
Taşova İlçe Sağlık Müdürü Murat Çağlayan, havaların ısınması sebebiyle vatandaşları keneye karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Çağlayan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ismini Kırım ve Kongo'da görülen ölümcül virüsten aldığını, keneler tarafından taşınan "nairovirüs" isimli bir virüsün hastalığa etken olduğunu söyledi.
Kene riski olan yerlerde bulunulduğunda vücudu tamamen örtecek giysiler giyilmeli ve açık renkli elbiselerin tercih edilmesi gerektiğini anlatan Çağlayan, şunları kaydetti:
"Açık alanlarda piknik, gezi gibi faaliyetler yapıldığında dikkatli olunmalıdır. Kenelerin vücuda girebileceği açıklıkların kapatılması önemlidir. Kene teması vakalarında en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir. Vücut kene yönünden sık sık kontrol edilmeli, kene varsa en yakın sağlık kuruluşuna giderek çıkarılmalıdır. Kesinlikle kendimiz çıkarmaya çalışmamalıyız. Kene vücuttan ne kadar kısa sürede çıkarılırsa hastalık riski de o kadar azalmaktadır."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:49 Kaynak: AA
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