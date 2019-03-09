Son Dakika Haberleri: Taşova'da Yeşilay Haftası Etkinlikleri

Taşova'da Yeşilay Haftası Etkinlikleri

1 saat önce

Taşova ilçesinde Yeşilay Haftası kutlandı.

Taşova'da Yeşilay Haftası Etkinlikleri, System.String[]
Taşova ilçesinde Yeşilay Haftası kutlandı.

Şehit Adem Sezgin Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından müftülük salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Amasya Yeşilay Şube Başkanı Yusuf Uludağ, burada yaptığı konuşmada, yürüttükleri çeşitli faaliyetlerle bağımlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

Çocukların mutlaka kontrol altında bulunması gerektiğine işaret eden Uludağ, "Arkadaş seçimi çok önemli. Kimlerle ve nerede, nasıl zaman geçirdiğini bilmemiz gerekir. Bir başka tehlike ise günümüz hastalığı, teknolojik bağımlılık. Teknolojinin etkin, düzgün ve kontrollü şekilde kullanımını sağlamamız gerekiyor." dedi.

Kaymakam Okan Yenidünya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Müftüsü Harun Yılmaz'ın katıldığı program, öğrencilerin gösterilerinin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Uludağ, Taşova, Yeşilay Haftası, Yeşilay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin Bakan Pakdemirli: Pancarda Kotayı Artırıyoruz

Bakan Soylu'dan Çok Konuşulacak İfadeler: İmamoğlu ve Yavaş "PKK Lanet Bir Terör Örgütüdür" Desin DSP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Güven Hokna'nın Seçim Sloganı, Sosyal Medyada Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 14:33:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşova'da Yeşilay Haftası Etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]