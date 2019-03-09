Taşova'da Yeşilay Haftası Etkinlikleri

Taşova ilçesinde Yeşilay Haftası kutlandı.

Taşova ilçesinde Yeşilay Haftası kutlandı.



Şehit Adem Sezgin Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından müftülük salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Amasya Yeşilay Şube Başkanı Yusuf Uludağ, burada yaptığı konuşmada, yürüttükleri çeşitli faaliyetlerle bağımlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.



Çocukların mutlaka kontrol altında bulunması gerektiğine işaret eden Uludağ, "Arkadaş seçimi çok önemli. Kimlerle ve nerede, nasıl zaman geçirdiğini bilmemiz gerekir. Bir başka tehlike ise günümüz hastalığı, teknolojik bağımlılık. Teknolojinin etkin, düzgün ve kontrollü şekilde kullanımını sağlamamız gerekiyor." dedi.



Kaymakam Okan Yenidünya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Müftüsü Harun Yılmaz'ın katıldığı program, öğrencilerin gösterilerinin ardından sona erdi.

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