Taşova'dan 38 Kişi Umreye Uğurlandı

Taşova ilçesinden, özel bir tur şirket organizasyonuyla umreye gidecek 38 kişi dualarda uğurlandı.

Taşova ilçesinden, özel bir tur şirket organizasyonuyla umreye gidecek 38 kişi dualarda uğurlandı.



Umreye gidecek 38 kişilik kafile için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.



Belediye Başkanı Bayram Öztürk, umre yolcularının sıradan bir yolculuğa çıkmadıklarını, bu yolculuğun manevi bir boyutunun olduğunu söyledi.





Uğurlama töreninde okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duaların ardından kutsal topraklara gidecek umre yolcuları, yakınlarıyla vedalaştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ünlü Oyuncu Saruhan Hünel, Umreye Gitti!

Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu

Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu

27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu