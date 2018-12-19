Taşova'dan 38 Kişi Umreye Uğurlandı
1 saat önce
Taşova ilçesinden, özel bir tur şirket organizasyonuyla umreye gidecek 38 kişi dualarda uğurlandı.
Taşova ilçesinden, özel bir tur şirket organizasyonuyla umreye gidecek 38 kişi dualarda uğurlandı.
Umreye gidecek 38 kişilik kafile için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Belediye Başkanı Bayram Öztürk, umre yolcularının sıradan bir yolculuğa çıkmadıklarını, bu yolculuğun manevi bir boyutunun olduğunu söyledi.
Uğurlama töreninde okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duaların ardından kutsal topraklara gidecek umre yolcuları, yakınlarıyla vedalaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:59 Kaynak: AA
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