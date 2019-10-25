Son Dakika Haberleri: Taşova Devlet Hastanesinde yangın ve deprem tatbikatı
Son Dakika Güncel Taşova Devlet Hastanesinde yangın ve deprem tatbikatı

Taşova Devlet Hastanesinde yangın ve deprem tatbikatı

57 dakika önce

Taşova Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Taşova Devlet Hastanesinde yangın ve deprem tatbikatı, System.String[]

Taşova Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği hastanenin dahiliye servisinin bulunduğu ikinci katta deprem sonrası elektrik kontağından çıkan yangında patlama meydana geldi.


Elektrikler kesilerek hastalar ve personel tahliye edildi. Yangına daha etkin müdahale, kurtarılmayı bekleyen yatalak hasta ve diğer yaralıların tahliyesi için itfaiye ve UMKE ekiplerinden yardım istendi.


Yaralıların tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Taşova Devlet Hastanesi Başhekimi Ferruh Çam, nerede ve ne ölçüde olacağı önceden bilinmeyen, can ve mal kaybı ile insanlarda derin ve unutulmayan yaralar açan doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.Bu nedenle hastanede deprem ve yangın tatbikatı düzenlediklerini dile getiren Çam, kurtarma işlemlerinin nasıl yapılacağının denetlenmesi ve eksikliklerin görülmesi için tatbikatın önem taşıdığını kaydetti.

İtfaiye, Deprem, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:14 Kaynak: AA
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