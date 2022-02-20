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Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Mahmut Temiz seçildi - Son Dakika

Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Mahmut Temiz seçildi

20.02.2022 15:50
Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Mahmut Temiz seçildi

Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Mahmut Temiz başkanlığa getirildi.

Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Mahmut Temiz başkanlığa getirildi.

Belediye düğün salonunda yapılan genel kurulda başkanlığa mevcut başkan Süleyman Torun ile Mahmut Temiz ve Ali Mülayim adaylığını koydu.

Yapılan seçimde kullanılan 665 oyun 282'sini alan Temiz, Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni başkanı oldu. Seçimde Torun 265, Mülayim ise 101 oyda kaldı, 17 oy ise geçersiz sayıldı.

Temiz, güzel bir seçim yapıldığını belirterek, "Görevimizin başına geçtikten sonra en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Bizlere oy veren veya vermeyenden Allah bin kere razı olsun. Bize güvenen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Mahmut Temiz seçildi - Son Dakika


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