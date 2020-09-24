Taşova Gençlik Merkezinde EBA destek odaları kuruldu - Son Dakika

Taşova Gençlik Merkezinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında EBA üzerinden gerçekleştirilecek eğitimlerin sağlanabilmesi destek odaları kuruldu.

Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı ile internet veya bilgisayar sıkıntısı sebebiyle EBA derslerine giremeyen öğrenciler için inovasyon atölyelerini EBA destek odalarına çevirdiklerini söyledi.

EBA destek odalarını Kovid-19 salgını şartlarına göre düzenlediklerini belirten Şenel, "Genç kardeşlerimizin derslerinden geri kalamamaları için elimizdeki tüm imkanları seferber ettik. Öğrenci arkadaşlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak Taşova Gençlik Merkezimizde derslerini takip edebilecek." dedi.