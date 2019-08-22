Son Dakika Haberleri: Taşova Gençlik Merkezinden çevre temizliği
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Taşova Gençlik Merkezinden çevre temizliği

25 dakika önce

Taşova Gençlik Merkezi tarafından temiz ve sağlıklı bir çevre oluşması için etkinlik düzenlendi.

Taşova Gençlik Merkezinden çevre temizliği, System.String[]

Taşova Gençlik Merkezi tarafından temiz ve sağlıklı bir çevre oluşması için etkinlik düzenlendi.

Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, yaptığı açıklamada, gelecekleri olan çocuklara çevre temizliği alışkanlığını küçük yaşta kazandırmak gerektiğini söyledi.

Temiz ve sağlıklı bir çevrenin bütün canlıların yaşayabilmesi için temel koşul olduğunu vurgulayan Şenel, "Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının Çevre Bilinci ve Temizliği Projesi kapsamında öğrencilerimiz ve kurum müdürlerimizle çevremizi temiz tutmak ve bu anlamda farkındalık oluşturmak için köy ürünleri satış pazarında çöp topladık. Vatandaşlarımıza da broşür dağıttık." dedi.

Sercan Şenel, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:08 Kaynak: AA
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