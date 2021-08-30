Taşova, Gümüşhacıköy, Merzifon ve Suluova ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Amasya'nın Taşova, Gümüşhacıköy, Merzifon ve Suluova ilçelerinde çelenk töreni ile kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Ahmet Gökçecik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Doğan Yılmaz günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Çavuş Harun Beğen, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Program, Kaymakam Ali Cemal Altınöz ve Belediye Başkanı Zehra Özyol'un kaymakamlıkta tebrikleri kabulüyle sona erdi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, Emniyet Müdür Vekili Sezgin Çelik ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Merzifon Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Hükümet Konağı'nda Kaymakam Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş ve Belediye Başkanı Alp Kargı tebrikleri kabul etti.

Protokol üyeleri, Cumhuriyet Caddesi'ndeki törende ise askeri araçtan vatandaşların bayramını kutladı.

Albay Serkan Atalay, törende yaptığı konuşmada, Büyük Taarruz'la elde edilen zaferle vatan topraklarının işgalden kurtarılmasının yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temellerinin kuruluş sürecinin de başladığını dile getirdi.

Suluova'daki törende ise Kaymakamlık önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kıdemli Başçavuş Mehmet Orçun Kapar, konuşmasında şunları kaydetti:

"30 Ağustos zaferini bizlere armağan eden kahramanlıklarla dolu tarihimiz, yeni bir çığır açan bayrağımız, korkusuzluğun, yurtseverliğin bir destanı olmuşlardır. Sonsuza dek minnet ve şükranla anılacaklardır. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesi ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Törene, Kaymakam Vekili Bekir Sıtkı Dağ, Suluova Cumhuriyet Savcısı Mustafa Akbaş, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Alagül, Suluova Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul, Suluova İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Levent Kılıç, daire ve okul müdürleri, siyasi partililerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.