Taşova Halk Eğitim Merkezi'nden koruyucu maske üretimi - Son Dakika

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Taşova Halk Eğitim Merkezi'nden koruyucu maske üretimi
6 saat önce
Taşova Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticileri tarafından üretilen koruyucu maskeler kamu kurumlarına ve halka dağıtılıyor.
Taşova Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticileri tarafından üretilen koruyucu maskeler kamu kurumlarına ve halka dağıtılıyor.
Amasya İl Özel İdaresi tarafından Taşova Kaymakamlığı'na gönderilen kumaşlardan İlçe Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinin hummalı çalışmaları sonucu koruyucu maske üretildi.
Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik tüm imkanların seferber edildiği sürece destek olmak amacıyla üretilen maskeler, kamu kurumlarına ve ilçemizin muhtelif noktalarında halka dağıtılmaya başlandı.
Maskelerin üretimini yapan usta öğreticilere gayretleri dolayısıyla teşekkür eden Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, maske üretim ve dağıtım faaliyetlerine devam edileceğini ifade etti. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:02 Kaynak: İHA
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