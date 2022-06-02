Taşova Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Taşova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde yıl sonu el sanatları sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezindeki serginin açılışını Kaymakam Ahmet Gökcecik ve Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, el sanatları sergisinde tel kırma, el ve makine nakışı, iğne oyası ve mefruşat ürünlerinin sergilendiğini belirtti.

Halk Eğitimi Merkezi kursları sayesinde hem kursiyerlerin hem de usta öğreticilerin yaşam kalitesinin yükseldiğini belirten Tümer, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretim faaliyetleri sadece okul ortamında devam eden bir faaliyet değildir. Hayat boyunca beşikten mezara kadar eğitim anlayışıyla devam etmesi gereken bir anlayıştır. Sadece okulda başlayıp okulda biten bir faaliyet değildir. Böyle yapıldığı zaman toplumumuzun gelişmesi maalesef rükün olmuyor. Bu yüzden Halk Eğitimi Merkezlerimizde açtığımız kurslar vasıtasıyla özellikle okul çağını bitirmiş insanımızın ev ortamına kapalı kalmasını engellemek, onları daha farklı sosyal alanlara sevk edebilmek için çalışmalarımız devam ediyor."