Taşova Halk Kütüphanesi üyelerinden 2 çocuk ödüllendirildi - Son Dakika

Taşova Halk Kütüphanesi tarafından, 57. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kütüphane üyesi iki okuyucu ödüllendirildi.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik, ödül töreninde yaptığı konuşmada, okurları tebrik ederek, "Kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, bilginin paylaşarak çoğalması, kütüphane kültürünün çocuklara ve gençlere kazandırılması yönüyle kütüphanelerin üzerinde özellikle durmak ve genç kuşakları daimi ziyaretçi haline getirmek amacıyla kütüphanelerimize büyük önem veriyoruz." dedi.

Kütüphane üyeleri arasından yapılan çekiliş sonucunda Orhan Emir Keykubat'a hediye bisikleti Kaymakam Çelik, Mustafa Tural'a ise hediye tableti Belediye Başkanı Bayram Öztürk tarafından verildi.