Taşova İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Taşova İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma Vakfında düzenlenen toplantıda konuşan Çelik, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kurallara mutlaka uyulması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların rehavete kapılmadan kendi tedbirlerini mutlaka almaları ve alınan kurallara uymaları gerektiğini altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağına mutlaka uymalı, gerekmedikçe dışarı çıkmamalıdır. Gençlerimiz çok hareketliler, farkında olmadan virüsü başka yerlere ve kişilere taşıyabiliyorlar. Kaymakamlık olarak daha önceden kahvehane, çay ocağı ve kefelerde cam bardağı iptal edip yerine karton bardak kullanılmasını sağlamıştık, bunun da faydasını gördük. Amacımız kimseye cezai işlem yapmak değil ama kurallara uymayanlara da toplum sağlığı için gerektiğinde cezai işlem uygulayacağız. Hafta sonu belli saatlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması için halkımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimizle gerekli tedbirleri alacağız."