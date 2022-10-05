Taşova'da OSB bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Taşova'da OSB bilgilendirme toplantısı düzenlendi

05.10.2022 15:56
Taşova'da OSB bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Taşova ilçesinde kurulma aşamasında olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Taşova ilçesinde kurulma aşamasında olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Taşova'nın kurtuluşunun, kurulacak olan OSB ile gerçekleşeceğini söyledi.

Taşova OSB'nin hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayan Öztürk, "Taşova ilçemizin en önemli dertlerinden biri istihdamdır. Bu sorunun giderilmesi için yaklaşık 2 yıl önce ilçemize bir OSB kurulması için çalışmalara başladık ve bunun sonucunda Sanayi Bakanlığı 363 sicil numarası ile Taşova OSB'yi onayladı. İmar ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.

Toplantıya Kaymakam Ahmet Gökcecik ile sivil toplum kuruluşlarının temcilcileri ve esnaf katıldı.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, İsmail Bayram, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova'da OSB bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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