Amasya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Amasya'dan kısa kısa

13.09.2022 17:04
Amasya'dan kısa kısa

Taşova ilçesinde, şehit astsubay Ramazan Çalışkan'ın 90 yaşında vefat eden annesi Emine Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı.

Taşova ilçesinde, şehit astsubay Ramazan Çalışkan'ın 90 yaşında vefat eden annesi Emine Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Alpaslan köyünde vefat eden şehit annesi Çalışkan, köy camisinde kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Çalışkan ailesi, yakınları, Kaymakam Ahmet Gökcecik, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Astsubay Ramazan Çalışkan, 1981 yılında Tunceli Pülümür kara yolundaki kazada şehit olmuştu.

Vali Masatlı muhtarlarla buluştu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Hızırpaşa ve Çakallar mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Ziyarette Vali Masatlı, Hızırpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Öngül ve Çakallar Mahallesi Muhtarı İsmail Topsakal'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Mahallelerin sorunlarını birinci elden kendilerine ulaştıran muhtarlık müessesesinin önem arz ettiğini aktaran Masatlı, "Amacımız muhtarlarımızı yerinde dinleyerek, vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak ve memnuniyetlerini en üst düzeye çıkartmaktır. Bu bakımdan belirli aralıklarla devletimizi temsil eden muhtarlarımızla sorunların çözümü ve taleplerin dinlenilmesi noktasında bir araya geliyoruz. Muhtarlarımızı önemsiyor, vatandaşlarımızın memnuniyeti için yaptıkları çalışmaları takdir ediyoruz." dedi.

Kaymakam Güldoğan'dan köy ziyaretleri

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Bulak köyünü ziyaret eden Güldoğan, Merzifon Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen programda Güldoğan, muhtarların taleplerini dinledi.

Muhtarların, kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasına katkı sağladığını ifade eden Güldoğan, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Merzifon'da canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

Merzifon ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Merzifon Belediyesi sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlçemiz Buğdaylı Mahallesi'nde 5 Eylül tarihinde çıkan şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı, 'Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı' gereği şap hastalığı sönüşü yapılana kadar kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gümüşhacıköy'de öğrenci servis araçları denetlendi

Gümüşhacıköy ilçesinde yeni eğitim öğretimin başlaması nedeniyle okul servisleri denetlendi.

Öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik Gümüşhacıköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro amirliği ekipleri okul servisleri, sürücüler ve rehber personele yönelik kontrol gerçekleştirdi.

Ekipler, araçlarda "Dur" levhası, emniyet kemeri, yangın söndürme tüpü, okul servis araçlarına belediyelerce düzenlenen okul servis aracı özel izin belgesi, okul servis aracı bakım ve onarım takip formu olup olmadığını kontrol etti.

Araçlarında eksikler bulunan sürücüler uyarıldı.

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Silvan Kaymakamı Uğuz'dan öğrencilere ziyaret Silvan Kaymakamı Uğuz'dan öğrencilere ziyaret
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'dan kısa kısa - Son Dakika

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