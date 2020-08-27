Taşova Kaymakam Berk Çelik muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çelik, Müftülük salonunda düzenlenen toplantıda muhtarları önemsediklerini belirtti.

Muhtarların kendilerini her zaman ulaşabileceğini vurgulayan Çelik, "Yoğun bir çalışma döneminden geçiyoruz. Ayrıca koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Bu yıl çalışmalarımızın sonuna yaklaşırken yeni yılın da planlamasını yapmak adına sizlerin taleplerini dinleyeceğiz. Sizler köyünüzde olabilecek yangın, toprak kayması gibi her türlü olayları bizlere bildirin biz de gerekli müdahaleyi yapabilelim." dedi.

Çelik, amaçlarının vatandaşa en iyi hizmeti sunmak olduğunu sözlerine ekledi.