Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit annesini ziyaret etti - Son Dakika
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Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit annesini ziyaret etti

27.09.2022 17:20
Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit annesini ziyaret etti

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 2007 yılında Şırnak Uludere'de şehit olan Himmet Aydemir'in annesini ziyaret etti.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 2007 yılında Şırnak Uludere'de şehit olan Himmet Aydemir'in annesini ziyaret etti.

Gökcecik, Gürsü köyünde oturan şehit annesi Döndü Aydemir'i ziyaret ederek, Aydemir'le sohbet edip çiçek ve hediye takdim etti.

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını, ailelerine sağlık ve sıhhat dilediğini belirten Gökcecik, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet, onların bizim başımızın üstünde yerleri var. Devlet olarak her daim yanlarındayız ve kapımız her zaman sonuna kadar açıktır." dedi.

Kaymakam Gökcecik'e, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, SYDV Müdürü Barış Gündüz ve Özel İdare Şefi Vedat Yapal eşlik etti.

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Kaynak: AA

Uludere, Şırnak, Taşova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit annesini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit annesini ziyaret etti - Son Dakika
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