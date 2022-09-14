Taşova Kaymakamı Gökcecik köy okulunu ziyaret etti - Son Dakika
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Taşova Kaymakamı Gökcecik köy okulunu ziyaret etti

14.09.2022 14:38
Taşova Kaymakamı Gökcecik köy okulunu ziyaret etti

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Çaydibi Şehit Lütfi Aras İlk-Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Çaydibi Şehit Lütfi Aras İlk-Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okul idarecilerinden bilgiler alan Kaymakam Gökcecik yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

İlçedeki okulların fiziki durumlarının iyi olduğunu belirten Kaymakam Gökcecik, "Yaz tatilinin ardından okullarımız tekrar çocuklarımızın sesleri ile neşelendi. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim gördüğü tüm okullarımızda hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl ayrıca devletimiz öğrencilerimize ücretsiz kitapların yanı sıra ücretsiz olarak kaynak kitapları da sağlamıştır. Çocuklarımızdan beklentimiz iyi birer meslek hedeflemeleri ve bu yönde çalışmaları, bunun yanında ailesini, memleketini, arkadaşlarını, çevresini seven ve iyi birer insan olmalarıdır." dedi.

Sınıfları ziyaret edip öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Gökcecik'e ziyaretinde Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer eşlik etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova Kaymakamı Gökcecik köy okulunu ziyaret etti - Son Dakika

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