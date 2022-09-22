Taşova Kaymakamı Gökcecik, koruyucu aileyi ziyaret etti - Son Dakika
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Taşova Kaymakamı Gökcecik, koruyucu aileyi ziyaret etti

22.09.2022 15:18
Taşova Kaymakamı Gökcecik, koruyucu aileyi ziyaret etti

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, koruyucu aileyi ziyaret etti.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, koruyucu aileyi ziyaret etti.

Yemişen Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın ve Saadet Özcan çiftini ziyaret eden Gökcecik, her zaman koruyucu ailelerin yanlarında olduklarını söyledi.

Gelecekleri olan çocukların daha iyi yetişmeleri için aile ortamında olmalarına önem verdiklerini dile getiren Gökcecik, "Bir çocuğa aile ortamı vermek için kan bağı olmasına gerek yok, sadece kalp bağının olması yeterlidir. İlçemizde koruyucu aile kavramını ilk gerçekleştiren ailemize çok teşekkür ediyorum. Her geçen gün koruyucu aile sayımız artmaktadır. Duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Gökcecik, koruyucu aile ve çocukla sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: AA

Yemişen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova Kaymakamı Gökcecik, koruyucu aileyi ziyaret etti - Son Dakika

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