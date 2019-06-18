Taşova Kaymakamı Altuntaş görevine başladı
1 saat önce
Kaymakam Okan Yenidünya'nın eğitim için İngiltere'ye görevlendirmesi nedeniyle Taşova Kaymakamlığına atanan Talha Altuntaş, görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:34 Kaynak: AA
Kaymakam Okan Yenidünya'nın eğitim için İngiltere
'ye görevlendirmesi nedeniyle Taşova
Kaymakamlığına atanan Talha Altuntaş
, görevine başladı. Karabük
Valiliğinde 107. Dönem Kaymakam Adayı olan Altuntaş, İçişleri Bakanlığınca Taşova Kaymakamlığına atandı.
Altuntaş, Taşova'da olmanın heyecanını yaşadığını, ilçenin daha çok gelişmesi, kalkınması için hep birlikte güzel ve başarılı çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin
AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok
Facebook, 2020 yılında kendi kripto parasını piyasaya sürecek
Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile otelde ne konuştuğunu açıkladı