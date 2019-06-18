Son Dakika Haberleri: Taşova Kaymakamı Altuntaş görevine başladı
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Taşova Kaymakamı Altuntaş görevine başladı

1 saat önce

Kaymakam Okan Yenidünya'nın eğitim için İngiltere'ye görevlendirmesi nedeniyle Taşova Kaymakamlığına atanan Talha Altuntaş, görevine başladı.

Taşova Kaymakamı Altuntaş görevine başladı, System.String[]
Kaymakam Okan Yenidünya'nın eğitim için İngiltere'ye görevlendirmesi nedeniyle Taşova Kaymakamlığına atanan Talha Altuntaş, görevine başladı.

Karabük Valiliğinde 107. Dönem Kaymakam Adayı olan Altuntaş, İçişleri Bakanlığınca Taşova Kaymakamlığına atandı.

Altuntaş, Taşova'da olmanın heyecanını yaşadığını, ilçenin daha çok gelişmesi, kalkınması için hep birlikte güzel ve başarılı çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:34 Kaynak: AA
Karabük, İngiltere, Taşova, Altuntaş, Güncel
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