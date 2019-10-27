Son Dakika Haberleri: Taşova Kaymakamı Altuntaş onuruna veda yemeği düzenlendi
Son Dakika Güncel Taşova Kaymakamı Altuntaş onuruna veda yemeği düzenlendi

Taşova Kaymakamı Altuntaş onuruna veda yemeği düzenlendi

45 dakika önce

Konya'nın Tuzlukçu ilçesine atanan Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş'ın onuruna veda yemeği verildi.

Taşova Kaymakamı Altuntaş onuruna veda yemeği düzenlendi, System.String[]

Konya'nın Tuzlukçu ilçesine atanan Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş'ın onuruna veda yemeği verildi.

Özel bir restoranda düzenlenen veda yemeğine, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Hakim Caner Cangir, Cumhuriyet Savcıları Hikmet Demir, Veli Duman, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.


Altuntaş, yemekte yaptığı konuşmada, "Taşova bizim ilk göz ağrımız biz burayı çok seviyoruz buradan gitsek de burayı unutmayacağız." dedi.

Dört aylık bir süre içinde Taşovalıların kendisini sahiplendiğini ifade eden Altuntaş, "Bir insanı sahiplenmek kolay değil bu sizlerin kocaman yürekliliğinizi gösterir. Bugün Kaymakam Talha Altuntaş'a veda ediyorsunuz ama hemşehriniz Talha Altuntaş sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Taşova'da çalıştığım sürede herkesten çok memnunum. Bizlere bu güzel ortamı hazırlayan tüm Taşovalı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Biz size bir adım attık sizler ise bize on adım attınız. Bugüne kadar yaptığımız veya yapamadığımız işler için hakkınızı helal edin, benim nerede olduğumun önemi yok nerede olursam olayım her zaman kapım sizlere açıktır." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Altuntaş'a günün anısına plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Tuzlukçu, Altuntaş, Taşova, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:14 Kaynak: AA
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