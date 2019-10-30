Taşova Kaymakamı Çelik görevine başladı

Taşova Kaymakamlığına atanan Mustafa Berk Çelik görevine başladı.



Konya'nın Hadim ilçesinde görevi sırasında yurt dışı görevi için İngiltere'de eğitimini tamamlayan Çelik, Taşova Kaymakamlığına atandı.

Çelik, Taşova'da olmanın heyecanını yaşadığını, ilçenin daha çok gelişmesi, kalkınması için hep birlikte güzel ve başarılı çalışmalar yapacaklarını söyledi.