Son Dakika Haberleri: Taşova Kaymakamı Çelik görevine başladı
Son Dakika Güncel Taşova Kaymakamı Çelik görevine başladı

Taşova Kaymakamı Çelik görevine başladı

29 dakika önce

Taşova Kaymakamlığına atanan Mustafa Berk Çelik görevine başladı.

Taşova Kaymakamı Çelik görevine başladı, System.String[]

Taşova Kaymakamlığına atanan Mustafa Berk Çelik görevine başladı.


Konya'nın Hadim ilçesinde görevi sırasında yurt dışı görevi için İngiltere'de eğitimini tamamlayan Çelik, Taşova Kaymakamlığına atandı.

Çelik, Taşova'da olmanın heyecanını yaşadığını, ilçenin daha çok gelişmesi, kalkınması için hep birlikte güzel ve başarılı çalışmalar yapacaklarını söyledi.

İngiltere, Taşova, Hadim, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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