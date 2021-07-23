Taşova Kaymakamı Çelik'in babası vefat etti - Son Dakika

Yemişen Mahallesi'nde ikamet eden Çelik'in uzun zamandır rahatsız olan babası, yaşamını yitirdi.

2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor