Taşova Kaymakamı Gökcecik görevine başladı - Son Dakika

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Mustafa Berk Çelik'in yerine Taşova Kaymakamı olarak atanan Ahmet Gökcecik, görevine başladı.

Gökcecik, gazetecilere, Taşova'da görev yapacak olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

"Bu güzel ilçeye hizmet etmek için geldim." diyen Gökcecik, "İnşallah hep beraber güzel hizmetler yapacağız. Taşova halkının da desteği ile uyum içerisinde ve gayretle çalışarak ilçemizin gelişimine hep birlikte katkı sunacağız." ifadesinde bulundu.