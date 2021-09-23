Taşova Kaymakamı Gökcecik, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde Kaymakam Ahmet Gökcecik'in başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Taşova Müftülüğü konferans salonundaki toplantıda yapılacak projeler başta olmak üzere ilçe merkezi ve köylerdeki yatırım çalışmalarıyla ihtiyaç ve sorunlar ele alındı. Muhtarlığın önemine değinen Kaymakam Gökçecik, "Zaman zaman sizlerle istişare yapılması, sizlerin taleplerinin dile getirilmesi devletin vatandaşa en yakın eli olarak muhtarla devlet kurumlarının buluşturulması, bir araya getirilmesi önemli. Düzenlenen toplantının Taşova'mız için faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Köylerin içme suyu sorunlarını gidermek için çalışmaların devam ettiğine değinen Gökçecik, su saatlerinin işletmesi işinin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütüleceğini ve köy muhtarlarının en kısa sürede devir işlemlerini yapmaları gerektiğini vurguladı. İhtiyaç ve taleplerini de dinlediği muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AMASYA