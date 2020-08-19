Taşova Kaymakamlığı Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verdi - Son Dakika

Taşova Kaymakamlığınca Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 8 gaziye "Milli mücadele madalyası ve beratı" takdim edildi.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında ağırladığı Kıbrıs gazilerine madalya ve beratlarını takdim etti.

Çelik, vatanı ve milleti için savaşarak yapılabilecek fedakarlıkların en büyüğünü yapan gaziler ve ailelerine minnet duyduklarını söyledi.

Harekatın üzerinden 46 yıl geçtiğini hatırlatan Çelik, "Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk'ü bu mezalimden, katliamdan kurtarılmıştır. Bu harekat sadece oradaki soydaşlarımızın can ve mal emniyetlerinin sağlanmasıyla sınırlı kalmamıştır. Bizim için stratejik öneme sahip olan Kıbrıs adasında, Doğu Akdeniz'deki hükümranlığımızı da garanti altına almışız." dedi.