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Taşova Milli Eğitim Müdürü Tümer'den okul ziyareti - Son Dakika

Taşova Milli Eğitim Müdürü Tümer'den okul ziyareti

11.02.2022 16:04
Taşova Milli Eğitim Müdürü Tümer'den okul ziyareti

Taşova ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Boraboy İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

Taşova ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Boraboy İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Tümer, yüz yüze eğitime büyük kararlılıkla devam edildiğini söyledi.

İlçe genelinde bulunan okullarımızda fiziki hiçbir eksik olmadığını vurgulayan Tümer, "Öğretmen kadromuzda da önemli bir sorunumuz bulunmamaktadır. Amacımız köy okullarımızı açık tutmaktır. Bakanlığımızın da kararlı duruşuyla yüz yüze eğitim öğretimi yıl sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Bu amaçla tüm okullarımızda koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alıyoruz, almaya devam edeceğiz." dedi.

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Boraboy, Taşova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşova Milli Eğitim Müdürü Tümer'den okul ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taşova Milli Eğitim Müdürü Tümer'den okul ziyareti - Son Dakika
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