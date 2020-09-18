Taşova Müftüsü Güleç'ten hayvan barınağına ziyaret - Son Dakika

Taşova Müftü Vekili Yunus Güleç, hayvan barınağını ziyaret ederek barınakta bulunan hayvanlara mama bıraktı.

Güleç, burada yaptığı açıklamada, hayvanların da Allah'ın yarattığı bir can olduğunu söyledi.

Hayvanlara merhamet konusunda çok sayıda hadis rivayet edildiğini belirten Güleç, "İnsanlara karşı yapılan iyilikler de nasıl sevap söz konusu ise can taşıyan diğer mahlukata karşı yapılan iyiliklerde de sevap olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz. İlçe Müftülüğü olarak sokak hayvanlarına sahip çıkılması amacı ile afişler hazırlatarak camilere ve ilçenin muhtelif yerlerine astık." diye konuştu.