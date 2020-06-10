Taşova Sağlık Müdürü Çağlayan'dan kene uyarısı - Son Dakika

Taşova Sağlık Müdürü Murat Çağlayan, havaların ısınması sebebiyle vatandaşları keneye karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çağlayan, yaptığı açıklamada, insanların piknik alanlarına gittiklerinde zeminle direkt temas etmemesi gerektiğini söyledi.

Kenelerin ölümcül bir mikrop taşıdığı bilinciyle hareket edilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Çağlayan, "Piknikte çorap, ayakkabı gibi koruyucu eşyaları çıkararak çıplak ayakla çimende yürümek yanlıştır. İnsanlarımız bu tür stres atma çabası içindeyken yeni bir tehlikeyle karşılaşabilir. Kenelerin bu tür bir hastalığa neden olduğunu bilmek ve önlem almak gerekir. Vücut kene yönünden sık sık kontrol edilmeli, kene varsa en yakın sağlık kuruluşuna giderek çıkarılmalıdır. Kesinlikle kendimiz çıkarmaya çalışmamalıyız. Kene vücuttan ne kadar kısa sürede çıkarılırsa hastalık riski de o kadar azalmaktadır." dedi.

Çağlayan, "Bir şey olmaz, eskiden de vardı, biz çıkarıyorduk" diyerek kenenin çıkarılmaya çalışılmaması gerektiğini kaydetti.